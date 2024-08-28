Атака по Купянску – среди 11 пострадавших двое полицейских

https://racurs.ua/n198750-ataka-po-kupyansku-sredi-11-postradavshih-dvoe-policeyskih-foto.html

Ракурс

Внаслідок атаки по Куп’янську на Харківщині 28 серпня постраждали 11 людей, зокрема двоє поліцейських.

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Росіяни вдарили по місту близько 16.00 авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти, зокрема пошкоджене приміщення міської адміністрації.