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Атака по Купянску – среди 11 пострадавших двое полицейских

Атака по Купянску — среди 11 пострадавших двое полицейских (ФОТО)

28 авг 2024, 18:57
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Внаслідок атаки по Куп’янську на Харківщині 28 серпня постраждали 11 людей, зокрема двоє поліцейських.


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Росіяни вдарили по місту близько 16.00 авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти, зокрема пошкоджене приміщення міської адміністрації.

Источник: Ракурс


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