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Атака по Куп'янську - серед 11 постраждалих двоє поліцейських
Атака по Куп’янську — серед 11 постраждалих двоє поліцейських (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198750-ataka-po-kup-yansku-sered-11-postrajdalyh-dvoie-policeyskyh-foto.htmlРакурс
Внаслідок атаки по Куп’янську на Харківщині 28 серпня постраждали 11 людей, зокрема двоє поліцейських.
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Росіяни вдарили по місту близько 16.00 авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти, зокрема пошкоджене приміщення міської адміністрації.