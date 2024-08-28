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Ракурс
Атака по Куп'янську - серед 11 постраждалих двоє поліцейських

Атака по Куп’янську — серед 11 постраждалих двоє поліцейських (ФОТО)

28 сер 2024, 18:57
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Внаслідок атаки по Куп’янську на Харківщині 28 серпня постраждали 11 людей, зокрема двоє поліцейських.


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Росіяни вдарили по місту близько 16.00 авіабомбою ФАБ-500. Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти, зокрема пошкоджене приміщення міської адміністрації.

Джерело: Ракурс


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