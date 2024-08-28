После использования первых ATACMS россия перебазировала 90% самолетов за пределы их действия

https://racurs.ua/n198754-posle-ispolzovaniya-pervyh-atacms-rossiya-perebazirovala-90-samoletov-za-predely-ih-deystviya.html

Ракурс

Відколи Україна почала отримувати ракети ATACMS, росія перекинула 90% своїх літаків за межі їхньої дії.

.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це означає, що використання цих ракет по території рф матиме незначний ефект. А зняти обмеження для ударів вглиб території рф Сполучені Штати наразі відмовляються.

Попри те, що агресор сховав частину літаків, йому все ще потрібні аеродроми розташовані в зоні ураження, щоб підтримувати наступ на ТОТ України.

Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський вважає, що рф до останнього ризикуватиме і втрачатиме літаки, але використовуватиме ці аеродроми.

Українці можуть використовувати передану нами допомогу для захисту від транскордонних атак. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по росії, наша політика не змінилася, сказав 27 серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.