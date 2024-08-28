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Відколи Україна почала отримувати ракети ATACMS, росія перекинула 90% своїх літаків за межі їхньої дії
Після використання перших ATACMS росія перекинула 90% літаків за межі їхньої діїhttps://racurs.ua/ua/n198754-pislya-vykorystannya-pershyh-atacms-rosiya-perekynula-90-litakiv-za-meji-yihnoyi-diyi.htmlРакурс
Відколи Україна почала отримувати ракети ATACMS, росія перекинула 90% своїх літаків за межі їхньої дії.
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Про це пише The Wall Street Journal.
Це означає, що використання цих ракет по території рф матиме незначний ефект. А зняти обмеження для ударів вглиб території рф Сполучені Штати наразі відмовляються.
Попри те, що агресор сховав частину літаків, йому все ще потрібні аеродроми розташовані в зоні ураження, щоб підтримувати наступ на ТОТ України.
Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський вважає, що рф до останнього ризикуватиме і втрачатиме літаки, але використовуватиме ці аеродроми.
Українці можуть використовувати передану нами допомогу для захисту від транскордонних атак. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по росії, наша політика не змінилася, сказав 27 серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
З точки зору перспективи, ми маємо намір продовжувати тісні консультації з нашими українськими партнерами, а також з нашими союзниками і партнерами по всьому світу про те, як найкращим чином підтримати Україну в досягненні кінцевої мети — забезпечити вільну і суверенну Україну, яка зможе стримувати майбутню агресію з боку росії.