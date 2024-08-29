Фильм о Назарии Яремчуке стал самым кассовым документальным фильмом в Украине

https://racurs.ua/n198762-film-o-nazarii-yaremchuke-stal-samym-kassovym-dokumentalnym-filmom-v-ukraine.html

Ракурс

Фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» став найкасовішою документальною стрічкою в Україні.

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Він зібрав 9,9 мільйона гривень. Фільм подивились майже 63 тисячі глядачів, а прокат ще триває. Попереднім рекордсменом була оскароносна документальна стрічка «20 днів у Маріуполі».

Назарій Яремчук — представник української естради кінця 1960—1970-х — періоду яскравих музичних експериментів, попри радянську цензуру.

Фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» вже подивилися майже 63 тисячі глядачів. Прокат фільму триває.