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Фільм про Назарія Яремчука став найкасовішим документальним фільмом в Україні
Фільм про Назарія Яремчука став найкасовішим документальним фільмом в Україніhttps://racurs.ua/ua/n198762-film-pro-nazariya-yaremchuka-stav-naykasovishym-dokumentalnym-filmom-v-ukrayini.htmlРакурс
Фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» став найкасовішою документальною стрічкою в Україні.
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Він зібрав 9,9 мільйона гривень. Фільм подивились майже 63 тисячі глядачів, а прокат ще триває. Попереднім рекордсменом була оскароносна документальна стрічка «20 днів у Маріуполі».
Назарій Яремчук — представник української естради кінця 1960—1970-х — періоду яскравих музичних експериментів, попри радянську цензуру.
Фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» вже подивилися майже 63 тисячі глядачів. Прокат фільму триває.