Она может идти к черту — кандидат Трампа на должность вице-президента разозлился после замечания штаба Харрис

https://racurs.ua/n198770-ona-mojet-idti-k-chertu-kandidat-trampa-na-doljnost-vice-prezidenta-razozlilsya-posle.html

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На передвиборчому мітингу Венс прокоментував інцидент під час нещодавнього візиту Трампа на Арлінгтонське національне кладовище на честь третіх роковин теракту в Кабулі, в результаті якого загинули 13 військовослужбовців.

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Трамп відвідав частину кладовища, відому як Секція 60, де поховані ветерани війн в Іраку та Афганістані, пише The Washington Post.

За повідомленнями з різних джерел, під час відвідування між співробітниками передвиборчого штабу Трампа і представником кладовища виникла «сутичка із застосуванням сили». Суперечка, схоже, була пов’язана з тим, що фотограф кампанії Трампа не мав дозволу перебувати там.

У штабі Гарріс заявили, що даний інцидент є «дуже сумним», однак «очікуваним з боку команди Трампа».

Венс дуже різко висловився щодо цієї події, не стримуючи гніву, і знову звинувачуючи демократів у «нападах» на Трампа.

Камала Гарріс — ганебна. Три роки тому загинули 13 хоробрих, невинних американців, і вони загинули через те, що Камала Гарріс відмовилася виконувати свою роботу, і не було проведено жодного розслідування і жодного звільнення. Гарріс настільки заснула за кермом, що навіть не хоче проводити розслідування того, що сталося, і хоче кричати на Дональда Трампа, тому що він туди прийшов. Вона може йти до біса, — сказав Венс, однак так і не пояснив, чому представники Трампа втрапили у бійку з охоронцем кладовища.

Пізніше, після шквалу критики на свою адресу, Венс почав виправдовуватися, пояснюючи, що «іноді злиться». Водночас, він все одно сказав, що його коментарі «були виправдані».

Користувачі соцмереж не оминули чергову скандальну промову Венса і розкритикували його. Несхвальні коментарі лунають як з боку демократів, так і з боку самих республіканців, які дедалі більше розчаровуються у виборі Трампом свого головного партнера у президентських перегонах.

Адміністрація Байдена і Конгрес провели кілька розслідувань щодо виведення військ з Афганістану. Однак про це Венс вирішив не згадувати. Як і про те, що вперше рішення про вихід з Афганістану схвалив сам Трамп ще у 2019 році.