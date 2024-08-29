В Украине планируют повысить налоги, фото: «Волынский институт права»

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Ракурс

Профільний комітет Верховної Ради підтримав оновлену версію урядового законопроекту про підвищення податків № 11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

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Про це сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, законопроект передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1−2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).

Була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та говорять категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні, — зазначив Железняк.

У доопрацьованому законопроекті вчетверо зменшили запланований ресурс у 125 млрд грн — до 30 млрд.

Я інтерпретую відповідь Мінфіну, що буде дуже важко звести бюджет з 30 млрд грн з 125 які запитував Мінфін, — зазначив Железняк. — В наступному лише 127 з 340 млрд грн. Це теж велика проблема.

Нардеп зазначив, що необхідні гроші шукатимуть в такий спосіб:

переглянуть та скоротять видатки;

додаткова економія від реструктуризації;

залучать 385 млрд грн (220 млрд чистими) на внутрішньому ринку до кінця року.

Голосування у залі заплановане вже на наступному тижні. Рада має проголосувати за нього у двох читаннях.

Встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан.