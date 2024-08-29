Оккупанты создали новое фейковое «добровольческое подразделение» на ВОТ Запорожья

Рашисты создали еще одно фейковое «добровольческое подразделение», фото: социальные сети

https://racurs.ua/n198786-okkupanty-sozdali-novoe-feykovoe-dobrovolcheskoe-podrazdelenie-na-vot-zaporojya.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери оголосили новий фейковий «добровольчий підрозділ».

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що за задумом окупантів це мілітарне угруповання має займатись апробацією нового озброєння на лінії фронту, тобто бути «піддослідними щурами».

Звичайно, що охочих служити на окупантів немає й цей підрозділ (назва «Сармат») лишиться у фантазіях євгенія баліцького, разом зі безвісти зниклим батальйоном ім. маргєлова, де за документами служив син зрадника, — зазначають у ЦНС. — Останній фактично вже розформований, так і не бувши створеним.

У ЦНС наголошують, що відсутність місцевих жителів на службі окупаційної армії демонструє реальний ступінь підтримки загарбників з боку населення ТОТ, і закликають передавати до відповідного анонімного чат-бота інформацію про кожного пропагандиста, хто буде допомагати колаборантам створювати міф про «добровольчий підрозділ».