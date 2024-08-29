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Спасение пострадавшего в столичном метро, фото: ГСЧС
В Киеве спасатели достали человека из-под вагона метро (ФОТО)https://racurs.ua/n198789-v-kieve-spasateli-dostali-cheloveka-iz-pod-vagona-metro-foto.htmlРакурс
У Києві на станції метро «Університет» чоловіка затисло під четвертим вагоном потяга. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували його з-під вагона.
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації, — вказано в повідомленні.
Сьогодні, 29 серпня, о 21.55 прес-служба КМВА у своєму Telegram-каналі опублікувала повідомлення, що на станції «Університет» пасажир потрапив на колії. У зв’язку з цим вносилися зміни у рух поїздів «червоною» лінією метро, а станції «Театральна» та «Університет» були тимчасово зачинені для входу пасажирів.
О 22.16 у КМВА повідомили, що рух поїздів «червоною» лінією метро відновлено у звичайному режимі, пасажир живий. Обставини випадку з’ясовують правоохоронні органи.
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