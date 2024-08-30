Воздушные силы ВСУ прокомментировали крушение самолета F-16. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n198801-vozdushnye-sily-vsu-prokommentirovali-krushenie-samoleta-f-16.html

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Авіакатастрофу українського винищувача F-16 прокоментували в Повітряних силах ЗСУ.

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Командувач ПС Микола Олещук зазначив, що вище керівництво відразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які долучилися до розслідування. Про це він 30 серпня повідомив у Telegram.

Олещук наполягає, що «ніхто нічого не приховував і не приховує". Він наголосив, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Обіцяє ретельно розібратись, що сталось, які обставини й чия відповідальність.

Командувач додав, що інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа.

Також Олещук відповів народному депутату Мар’яній Безуглій, яка заявила, що нібито F-16 збила українська протиповітряна оборона. Заявив, що «повісити усіх собак на військо не вийде».

Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді! Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї — основного союзника України — США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати! — написав він.

Нагадаємо, 26 серпня під час відбиття масованої російської ракетної атаки загинув український військовий льотчик Олексій Месь, котрий був одним із перших українських пілотів, які проходили навчання на F-16 у США. В Генштабі цю інформацію підтвердили.

А народний депутат Мар’яна Безугла заявила, що український винищувач F-16 був збитий «дружнім вогнем» із зенітно-ракетного комплексу Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У Пентагоні заявили, що не надають допомогу Києву в розслідуванні інциденту. Американці не отримували від України запитів на допомогу в цьому розслідуванні.