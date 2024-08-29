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Літак F-16, фото: «Вікіпедія»
Український F-16 упав під час відбиття російської ракетної атаки — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n198783-ukrayinskyy-f-16-upav-pid-chas-vidbyttya-rosiyskoyi-raketnoyi-ataky-genshtab.htmlРакурс
Винищувачі F-16 Збройних сил України були задіяні під час відбиття російського ракетного удару й під час повітряного бою продемонстрували свою високу ефективність — бортовим озброєнням були збиті чотири крилаті ракети ворога.
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Проте один з літаків було втрачено. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака, — розповіли у Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що під час відбиття масованої російської ракетної атаки 26 серпня загинув український військовий льотчик Олексій Месь, котрий був одним із перших українських пілотів, які проходили навчання на F-16 у США.