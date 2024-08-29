Під час відбиття масованої російської атаки 26 серпня загинув український пілот, який проходив навчання на F-16

Український пілот Олексій Месь загинув під час відбиття російської атаки 26 серпня, фото: ПК «Захід»

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Захищаючи Україну, загинув льотчик Повітряних сил Олексій Месь.

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомило Повітряне командування «Захід».

Зазначається, що він героїчно провів свій останній бій в небі — 26 серпня Месь під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, — наголошують у ПК «Захід».

Церемонія прощання з ним, на яку прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців, відбулася 29 серпня. Відповідні фото опублікувало ПК «Захід».

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно, — вказано в повідомленні.

30-річний Месь — з Луцька, його позивний «Мунфіш». Разом із Андрієм Пільщиковим («Джусом»), котрий який загинув в авіакатастрофі 25 серпня 2023 року, він зустрічався з американськими посадовцями та лобіював надання Україні літаків F-16.

Месь став одним із перших українських пілотів, котрі проходили навчання на F-16 у США. Зокрема, у листопаді 2023 року він за допомогою відеозв’язку через Zoom з таємної локації дав інтерв’ю CNN, в якому розповідав, як проходив на той час другий місяць навчання.

Раніше сьогодні видання Reuters та The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських чиновників заявили про втрату Україною одного з винищувачів F-16 під час масованої атаки росіян 26 серпня. За інформацією видань, літак не збивали, авіакатастрофа могла статися через технічну несправність чи помилку пілота.