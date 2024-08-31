Карта боевых действий на Донбассе от проекта DeepState

https://racurs.ua/n198821-okkupanty-zahvatili-karlovku-v-doneckoy-oblasti-deepstate-karta.html

Ракурс

Російська армія захопила ще один населений пункт на Донбасі.

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Під контроль ворога перейшло село Карлівка Покровського району Донецької області. Крім того, противник ще далі просунувся на східному фронті. Про це моніторинговий проект DeepState 31 серпня повідомив у Telegram.

Ворог окупував Карлівку, а також просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Уточнено район Красного Яру, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що загалом протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, напередодні моніторинговий проект DeepState інформував, що просування росіян зафіксували у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки в Донецькій області. Також ворог взяв під контроль російський населений пункт Коренево в Курській області.