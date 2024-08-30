Армія рф захопила село у Курській області. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n198791-armiya-rf-zahopyla-selo-u-kurskiy-oblasti-ta-prosunulasya-na-donbasi-deepstate.html

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Російська армія 29 серпня захопила село у Курській області рф.

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Ворожі підрозділи взяли під контроль російський населений пункт Коренево. Також загарбники просунулися на східному фронті в Україні. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState у Telegram.

Зазначається, що просування ворога зафіксували у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки в Донецькій області. Однак наголошується, що багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 29 серпня повідомляється, що за добу відбулося 156 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Ще 24 атаки відбулося на Куп’янському напрямку, 30 атак — на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, 28 серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що на Покровському та інших напрямках на Донеччині — «надзвичайно складно». Глава держави інформував, «напруга», яку ЗСУ «перенесли до росії», не дозволить армії рф надіслати додаткові сили до Донецької області.