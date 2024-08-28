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Ракурс
росія зосередила на Донеччині найбільші сили, тому зараз там «надзвичайно складно»

росія зосередила на Донеччині найбільші сили, тому зараз там «надзвичайно складно», — Зеленський

28 сер 2024, 21:28
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Зеленський заявляє, що на Покровському та інших напрямках на Донеччині — «надзвичайно складно».


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Була доповідь головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині — надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта, — сказав президент у зверненні до українців увечері 28 серпня.

За його словами, «напруга», яку ЗСУ «перенесли до росії», не дозволить армії рф надіслати додаткові сили до Донецької області.

Головком доповів щодо операції в Курській області. Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду, — сказав Зеленський.

Deep State 28 серпня написав, що ворог продовжує наступати біля Новогродівки. Вчора кацапи окупували Мемрик, а сьогодні вже намагаються зайти в Галицинівку та Лісівку.

Джерело: Ракурс


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