Десантники ВСУ захватили семь российских танков. Фото:

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Українські десантники змогли затрофеїти сім російських танків.

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Таку кількість ворожої техніки бійці 80-ї бригади зуміли захопити в Курській області, з початку військової операції України на території країни-агресора. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 31 серпня повідомило у Facebook.

Серед трофеїв — новітній Т-90М, чотири панцерники Т-80 БВМ та дві одиниці Т-72.

Військовослужбовець Богдан разом із побратимами та представниками СБУ зумів захопити декілька новеньких Т-80 БВМ на околицях Суджи. Він заявив, що завжди мріяв затрофеїти російський танк.

А офіцера-танкіст Галицької бригади Дмитро розповів, що захоплені танки стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак Львівських десантників в майбутніх боях з окупантами.

Нагадаємо, 29 серпня росіяни кинули на позиції 46-ї ОАеМБр на Курахівському напрямку 17 одиниць різноманітної броньованої техніки. Частина росіян підірвалася на мінах, а решту ворогів добили вогнем артилерії, протитанковими ракетними комплексами та FPV-дронами. У ході бою було знищено 13 одиниць техніки. Лише чотири одиниці техніки змогли врятуватися та повернутися до своїх позицій.