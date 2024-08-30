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Ракурс
Десантники відбили масовану атаку окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Десантники відбили масовану атаку окупантів на Курахівському напрямку — відео бою

30 сер 2024, 15:21
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Масований штурм окупантів на Курахівському напрямку відбили українські захисники.


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У четвер, 29 серпня, росіяни кинули на позиції 46-ї ОАеМБр 17 одиниць різноманітної броньованої техніки. Частина росіян була знищена на мінних загородженнях, інших добили вогнем артилерії, протитанковими ракетними комплексами та FPV-дронами. У ході бою було знищено 13 одиниць техніки. Лише чотири одиниці техніки змогли врятуватися та повернутися до своїх позицій. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Facebook.

Також десантники не панькалися з особовим складом ворога. Частину піхоти знищили безпосередньо на броні. Решту наздоганяли й виловлювали оператори БпЛА.

Який з цього наочного прикладу напрошується висновок? Доля окупанта завжди була, є й буде невдячною, бо від справедливого покарання їх ніщо не врятує, — зазначили в 46-й ОАеМБр.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку в Донецькій області. Трьох окупантів їм вдалося взяти у полон й евакуювати з-під ворожих обстрілів.

Джерело: Ракурс


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