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ЗСУ розбили групу російських штурмовиків на Донбасі. Фото:
ЗСУ розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198799-zsu-rozbyly-grupu-rosiyskyh-shturmovykiv-na-toreckomu-napryamku-video.htmlРакурс
Сили оборони України розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку.
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Воїни спеціального батальйону «Шквал» та 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту знищили загарбників, а решту взяли у полон. Про це 28-ма окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу повідомила у Telegram.
Після цього було виконане не менш складне завдання, а саме — евакуація. Бо саме в цей час росіяни безперервно били по населеному пункту з артилерії. При цьому противник знав про присутність своїх солдатів у ньому.
У 28-й ОМБр зазначили, що полоненим росіянам надали домедичну допомогу. Потім бійці дочекалися сутінок та евакуювали окупантів з-під російських ударів.
Нагадаємо, у Серебрянському лісі на Луганщині українські прикордонники з підрозділу РУБпАК «Фенікс» скидами з важкого бомбера «Вампір» знищили російських загарбників. Вони спопелили чотири вантажівки окупантів, знищили польовий склад боєкомплекту росіян та пошкодили кілька укриттів ворога.