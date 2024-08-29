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Знищення російської техніки, скріншот відео
Чотири вантажівки та склад ворога знищили скидами з важкого бомбера «Вампір» у Серебрянському лісі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198785-chotyry-vantajivky-ta-sklad-voroga-znyschyly-skydamy-z-vajkogo-bombera-vampir-u-serebryanskomu.htmlРакурс
У Серебрянському лісі на Луганщині луганські прикордонники з підрозділу РУБпАК «Фенікс» скидами з важкого бомбера «Вампір» знищують російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала Луганська ОВА.
Зазначається, що за останні кілька днів захисники України в такий спосіб:
- знищили чотири вантажівки окупантів;
- знищили польовий склад боєкомплекту рашистів;
- пошкодили кілька укриттів ворога.