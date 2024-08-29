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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Чотири вантажівки та склад ворога знищили скидами з важкого бомбера «Вампір» у Серебрянському лісі (ВІДЕО)

29 сер 2024, 21:19
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У Серебрянському лісі на Луганщині луганські прикордонники з підрозділу РУБпАК «Фенікс» скидами з важкого бомбера «Вампір» знищують російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі опублікувала Луганська ОВА.

Зазначається, що за останні кілька днів захисники України в такий спосіб:

  • знищили чотири вантажівки окупантів;
  • знищили польовий склад боєкомплекту рашистів;
  • пошкодили кілька укриттів ворога.

Джерело: Ракурс


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