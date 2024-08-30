ВСУ разбили группу российских штурмовиков в Донбассе. Фото:

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Сили оборони України розбили групу російських штурмовиків на Торецькому напрямку.

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Воїни спеціального батальйону «Шквал» та 5-го стрілецького батальйону під час зачистки населеного пункту знищили загарбників, а решту взяли у полон. Про це 28-ма окрема механізована бригада ім. Лицарів Зимового Походу повідомила у Telegram.

Після цього було виконане не менш складне завдання, а саме — евакуація. Бо саме в цей час росіяни безперервно били по населеному пункту з артилерії. При цьому противник знав про присутність своїх солдатів у ньому.

У 28-й ОМБр зазначили, що полоненим росіянам надали домедичну допомогу. Потім бійці дочекалися сутінок та евакуювали окупантів з-під російських ударів.

Нагадаємо, у Серебрянському лісі на Луганщині українські прикордонники з підрозділу РУБпАК «Фенікс» скидами з важкого бомбера «Вампір» знищили російських загарбників. Вони спопелили чотири вантажівки окупантів, знищили польовий склад боєкомплекту росіян та пошкодили кілька укриттів ворога.