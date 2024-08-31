Мобильные огневые группы. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n198826-rf-atakovala-ukrainu-dronami-tri-iz-nih-uleteli-obratno-v-rossiu-i-belarus.html

Ракурс

Дронову атаку відбивали українські військові минулої ночі.

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У ніч на 31 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини. А з Курської області залетіли 52 ударних БпЛА типуShahed-131/136. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття російського повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України. ППО працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Командування наголосило, що було збито 24 «Шахеди», а 25 були локаційно втрачені — упали самостійно. Крім того, два дрони полетіли назад у напрямку росії, а ще один — у білорусь.

Уламки збитих дронів упали на Київщині та Черкащині. Зокрема, в Київській області уламки впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах.

А в Черкаському районі були пошкоджені чотири приватні будинки. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні Київ вчетверте за тиждень атакували російські БпЛА Shahed. На столицю ворожі баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.