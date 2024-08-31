Российские нацисты обстреляли прифронтовый Часов Яр - пятеро погибших

https://racurs.ua/n198835-rossiyskie-nacisty-obstrelyali-prifrontovyy-chasov-yar-pyatero-pogibshih.html

Ракурс

Російські війська 31 серпня обстріляли місто Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше п’ятеро людей.

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Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років.

Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь! — закликав Філашкін.

Росіяни давно хочуть захопити Часів Яр, бо він знаходиться на висоті.