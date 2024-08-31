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Російські нацисти обстріляли прифронтовий Часів Яр - п’ятеро загиблих

Російські нацисти обстріляли прифронтовий Часів Яр — п’ятеро загиблих

31 сер 2024, 15:38
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Російські війська 31 серпня обстріляли місто Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого загинуло щонайменше п’ятеро людей.


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Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі — чоловіки від 24 до 38 років.

Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь! — закликав Філашкін.

Росіяни давно хочуть захопити Часів Яр, бо він знаходиться на висоті.

Звідси артилерія ворога зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ, — сказав представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

Джерело: Ракурс


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