США отказываются отправлять в Украину гражданских техников F-16

https://racurs.ua/n198838-ssha-otkazyvautsya-otpravlyat-v-ukrainu-grajdanskih-tehnikov-f-16.html

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Адміністрація Джозефа Байдена відхилила пропозицію військових направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи реактивні винищувачі F-16.

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Питання про відправлення цивільних контрактників в Україну розглядала Рада національної безпеки, але пропозицію було відхилено за наполягання переважно представників розвідувального співтовариства, які вважають, що зараз це було б занадто ризикованим, повідомили газету офіційні особи, знайомі з дискусією. Зараз там вважають, що це було б надто ризиковано, адже рф буде націлена на них.

Водночас не виключили, що їх все ж можуть відправити у майбутньому. Але наголошують, що «найближчим часом» це не трапиться.

Вашингтон сподівається, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину зобов’язань з обслуговування F-16, сказали співрозмовники WSJ.

Видання зазначає, що хоча Пентагон заявив, що сподівається на те, що українці зможуть обслуговувати F-16, всі країни, включаючи США, покладаються на приватні компанії та їх персонал для обслуговування цих складних винищувачів.

Високопоставлений голландський військовий підтвердив, що Нідерланди сплатять контракт між приватною цивільною компанією з технічного обслуговування та українськими ВПС для обслуговування F-16.