Российский FPV-дрон ударил по машине полицейских в Купянске

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Купянске удар российского дрона унес жизнь полицейского, фото: Харьковская ОВА
Российский FPV-дрон ударил по машине полицейских в Купянскеhttps://racurs.ua/n198854-rossiyskiy-fpv-dron-udaril-po-mashine-policeyskih-v-kupyanske.htmlРакурс
На Харківщині у результаті дронової атаки ворога під час несення служби загинув поліцейський.
.
Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.
Зазначається, що в вчора, 31 серпня, у місті Куп’янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.
Попри зусилля медиків, у лікарні від тяжких осколкових поранень помер 44-річний старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення поліції Харківщини капітан Олександр Попович.
Загрузка...