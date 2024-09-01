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Ракурс
В Купянске удар российского дрона унес жизнь полицейского, фото: Харьковская ОВА

Российский FPV-дрон ударил по машине полицейских в Купянске

1 сен 2024, 10:47
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На Харківщині у результаті дронової атаки ворога під час несення служби загинув поліцейський.


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Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що в вчора, 31 серпня, у місті Куп’янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.

Попри зусилля медиків, у лікарні від тяжких осколкових поранень помер 44-річний старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення поліції Харківщини капітан Олександр Попович.

Олександр Попович, фото: Поліція Харківщини

Источник: Ракурс


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