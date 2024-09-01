Російський FPV-дрон вдарив по автівці поліцейських у Куп’янську

У Куп’янську удар російського дрона забрав життя поліцейського, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n198854-rosiyskyy-fpv-dron-vdaryv-po-avtivci-policeyskyh-u-kup-yansku.html

Ракурс

На Харківщині у результаті дронової атаки ворога під час несення служби загинув поліцейський.

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Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що в вчора, 31 серпня, у місті Куп’янську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.

Попри зусилля медиків, у лікарні від тяжких осколкових поранень помер 44-річний старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення поліції Харківщини капітан Олександр Попович.