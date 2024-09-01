Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты ударили по Харькову ракетой «Гром-Е1» (ФОТО)https://racurs.ua/n198855-rashisty-udarili-po-harkovu-raketoy-grom-e1-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 31 серпня, близького 22.45 завдали ракетного удару по Харкову.
.
З уламків, вилучених на місці події, попередньо встановлено, що удар був завданий ракетою «Гром-Е1», запущеною з населеного пункту Березове Бєлгородської області рф, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі Харкова. В результаті:
- 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес;
- 26-річний чоловік отримав поранення;
- пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Загрузка...