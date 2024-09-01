Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники вчора, 31 серпня, близького 22.45 завдали ракетного удару по Харкову.

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З уламків, вилучених на місці події, попередньо встановлено, що удар був завданий ракетою «Гром-Е1», запущеною з населеного пункту Березове Бєлгородської області рф, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі Харкова. В результаті:

13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес;

26-річний чоловік отримав поранення;

пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).