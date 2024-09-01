Російські загарбники за минулий тиждень застосували проти українців понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БПЛА різних типів.

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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу, — наголосив Зеленський.