91-й бой состоялся на фронте в Украине. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n198871-na-fronte-sostoyalsya-91-boy-slojnee-vsego-na-pokrovskom-napravlenii.html

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На фронті в Україні 1 вересня відбулося 91 бойове зіткнення.

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Третина з усіх бойових зіткнень зафіксована на Покровському напрямку. Сьогодні там окупанти здійснили вже 34 спроби прорвати позиції ЗСУ в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Захисники відбили 27 атак противника, а ще сім боїв тривають. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

По 10 атак відбулося на Лиманському та Торецькому напрямках. Противник активно застосовує штурмову авіацію. По п’ять разів ворог намагався просунутися уперед на Времівському та Сіверському напрямках.

По чотири рази ворог намагайся йти вперед на Куп’янському, Харківському та Краматорському напрямках. На Придніпровському напрямку росіяни безуспішно один раз спробував атакувати українських оборонців.

На Курахівському напрямку біля Красногорівки тривають бої, ЗСУ відбивають три атаки. А поблизу Костянтинівки та Георгіївки українські захисники відбили 11 атак противника.

Нагадаємо, 31 серпня в Курській області росії була вщент розбита військова колона окупантів. Окупанти заявляли про втрату інженерної споруди та двох груп інженерної техніки. Також була уражена російська понтонна переправа через річку Сейм.