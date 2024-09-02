Ночной террор Киева – российские нацисты ударили баллистикой, город горит от обломков сбитых ракет

https://racurs.ua/n198878-nochnoy-terror-kieva-rossiyskie-nacisty-udarili-ballistikoy-gorod-gorit-ot-oblomkov-sbityh.html

Ракурс

Уранці 2 вересня Київ став об'єктом чергової ракетної атаки російських терористів.

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Приблизно о 5.00 у небі над столицею почали збивати ракети. Попередньо — це була балістика. Повітряні сили й моніторингові канали повідомляли про пуски росією балістичних ракет (імовірно, північнокорейських).

Також до столиці підлітали крилаті ракети, запущені з Ту-95мс.

Станом на 6.25 у Києві до медиків за допомогою звернулися дві людини — одну з них госпіталізували, — сказав міський голова Віталій Кличко.

У місті виникли численні пожежі. За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли чотири автомобілі, пожежу ліквідували.

У Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні навчального закладу — МАУП. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

В Київській області також працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, кажуть в ОВА.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

Через падіння уламків загорілася лісова підстилка та суха трава у трьох районах. Також є пошкоджені три приватні будинки і два авто.