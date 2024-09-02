Пророссийские партии выиграли местные выборы в двух землях на востоке Германии

https://racurs.ua/n198879-prorossiyskie-partii-vyigrali-mestnye-vybory-v-dvuh-zemlyah-na-vostoke-germanii.html

Ракурс

Першого вересня у двох східнонімецьких землях Німеччии відбулися вибори до місцевих парламентів.

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Проросійські партії набрали 61,7% на виборах до ландтагу Тюрінгії. Місцеве статистичне відомство опублікувало попередні підсумки: ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (АдН) отримує 32,8% голосів, «Союз Сари Вагенкнехт» (BSW) — 15,8%, Ліва партія — 13,1%. Усі вони проти підтримки України, за умиротворення росії та діалог із володимиром путіним.

Тепер партії регіону чекають тривалі переговори про створення нової правлячої коаліції. Жодна не хоче вступати в союз із АдН. Можливий альянс ХДС, BSW та Лівих, але вони представляють різні краї політичного спектру (праві консерватори та ультраліві).

Проросійські партії набрали 46,9% на місцевих виборах й у Саксонії. Тут підсумки від статистичного відомства такі: ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (АдН) отримує 30,6% голосів, «Союз Сари Вагенкнехт» (BSW) — 11,8%, Ліва партія — 4,5%.

Тепер партії регіону чекають тривалі переговори про створення нової правлячої коаліції. Жодна не хоче вступати в союз із АдГ. Та вже заявила, що відкрита до діалогу з усіма, зокрема з лівою BSW. Минула коаліція з ХДС, СДПН та «Зелених» більш неможлива.

22 вересня вибори відбудуться у землі Брандербург.