За ночь ПВО сбила 9 баллистических и 13 крылатых ракет, а также 20 «шахедов»

Сили ППО уночі збили дев’ять балістичних та 13 крилатих ракет, а також 20 безпілотників.

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Про це звітують в Повітряних силах ЗСУ уранці 2 вересня.

Усього російська армія запустила 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється, — додали там.