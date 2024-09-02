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За ніч ППО збила 9 балістичних і 13 крилатих ракет, а також 20 "шахедів"
За ніч ППО збила 9 балістичних і 13 крилатих ракет, а також 20 «шахедів»https://racurs.ua/ua/n198883-za-nich-ppo-zbyla-9-balistychnyh-i-13-krylatyh-raket-a-takoj-20-shahediv.htmlРакурс
Сили ППО уночі збили дев’ять балістичних та 13 крилатих ракет, а також 20 безпілотників.
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Про це звітують в Повітряних силах ЗСУ уранці 2 вересня.
Усього російська армія запустила 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється, — додали там.
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
- 16 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей рф.;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області рф;
- чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області рф.;
- ракета невстановленого типу із Бєлгороської області рф.;
- 23 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська рф.