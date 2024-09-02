Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломки ракет прилетели в детсады Киева и разбили окна в двух школах

Обломки ракет прилетели в детсады Киева и разбили окна в двух школах

2 сен 2024, 11:49
999

У Києві внаслідок нічної атаки 2 вересня падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці.


.

Кількість поранених зросла до трьох, повідомили в поліції Києва.

Пошкоджень зазнали: котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку, станція метрополітену.

Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок.

Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей: 32-річний чоловік, 19-річна дівчина, 24-річний чоловік.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.

Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався, — додав Кличко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров