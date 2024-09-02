Обломки ракет прилетели в детсады Киева и разбили окна в двух школах

https://racurs.ua/n198889-oblomki-raket-prileteli-v-detsady-kieva-i-razbili-okna-v-dvuh-shkolah.html

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У Києві внаслідок нічної атаки 2 вересня падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці.

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Кількість поранених зросла до трьох, повідомили в поліції Києва.

Пошкоджень зазнали: котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку, станція метрополітену.

Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок.

Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей: 32-річний чоловік, 19-річна дівчина, 24-річний чоловік.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.