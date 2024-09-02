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Уламки ракет прилетіли у дитсадки Києва та побили вікна у двох школах
Уламки ракет прилетіли у дитсадки Києва та побили вікна у двох школахhttps://racurs.ua/ua/n198889-ulamky-raket-pryletily-u-dytsadky-kyieva-ta-pobyly-vikna-u-dvoh-shkolah.htmlРакурс
У Києві внаслідок нічної атаки 2 вересня падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці.
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Кількість поранених зросла до трьох, повідомили в поліції Києва.
Пошкоджень зазнали: котельня навчального закладу, під’їзд багатоквартирного будинку, станція метрополітену.
Також виявлено уламки на території двох садочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено пʼять автівок.
Внаслідок обстрілу загиблих немає, втім, поранення отримали троє людей: 32-річний чоловік, 19-річна дівчина, 24-річний чоловік.
За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки були пошкоджені вікна у двох школах Шевченківського та Святошинського районів.
Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався, — додав Кличко.