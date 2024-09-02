В Покровске строят укрепления в некоторых кварталах города

https://racurs.ua/n198892-v-pokrovske-stroyat-ukrepleniya-v-nekotoryh-kvartalah-goroda.html

Ракурс

У Покровську будують укріплення в деяких кварталах міста.

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Про це розповів начальник МВА Сергій Добряк.

Від лінії фронту до міста Покровська збудовано кілька ліній оборони, які почали зводити ще у 2022 році під контролем військових, розповів Добряк, відповідаючи на запитання, чи готується місто до вуличних боїв.

До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні, — сказав начальник МВА в ефірі «Радіо Свобода».

За словами Добряка, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Посадовець каже, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

Завдання по зовнішньому кільцю (отримані) від військових. За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади) збудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється, — сказав начальник Покровської МВА.

Раніше західні медіа писали: якщо росія захопить транспортний вузол Покровська і висоти в Часовому Яру, то зможе використати їх як плацдармів для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області навесні наступного року.

The Times пише, що коли українські війська перетнули кордон у Курській області більше трьох тижнів тому в драматичному контратакуючому гамбіті, росія відповіла, скориставшись можливістю ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля для захоплення Покровська і Часового Яру на Донбасі.

Українці дуже стримано говорять про кількість військ, які вони виділили для цього наступу. Вони хочуть змусити Кремль гадати. Але немає жодних сумнівів, що туди було направлено значну частину їхньої найкращої техніки. На всьому північному фронті українці спонукають росіян дати гідну відсіч і ввести в бій основні підрозділи — і, таким чином, відволіктися від боїв за контроль над Покровськом і Часів Яром на півдні.

Війська рф концентрують зусилля біля Новогродівки на Покровському напрямку, активно застосовується ворожа авіація, заявив Генштаб 2 вересня. Загалом, як зазначається, упродовж минулої доби, 1 вересня, на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.