На ВОТ Херсонщины рашисты ввели 15-километровую зону отчуждения

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Зону отчуждения устроили рашисты на оккупированной Херсонщине, фото: LB.ua
На ВОТ Херсонщины рашисты ввели 15-километровую зону отчужденияhttps://racurs.ua/n198901-na-vot-hersonschiny-rashisty-vveli-15-kilometrovuu-zonu-otchujdeniya.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з 1 вересня почала функціонувати створена загарбниками зона відчуження.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що цю 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.
З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках «нелегалів», а по факту місцевих мешканців", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про розміщення російських силовиків та солдатів до відповідного чат-бота, щоб «Сили оборони виписали їм також перепустку до пекла.
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