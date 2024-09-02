На ТОТ Херсонщини рашисти запровадили 15-кілометрову зону відчуження

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з 1 вересня почала функціонувати створена загарбниками зона відчуження.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що цю 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра ворог створив напередодні, депортувавши звідти більшість населення та запровадивши вʼїзд по перепустках.

З 1 вересня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. З вчорашнього дня бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках «нелегалів», а по факту місцевих мешканців", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про розміщення російських силовиків та солдатів до відповідного чат-бота, щоб «Сили оборони виписали їм також перепустку до пекла.