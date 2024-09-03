Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Ракетний удар по Дніпру вчора 2 вересня здійснила окупаційна армія рф.

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В місті горіли автівки. Повністю знищені три машини, ще 12 понівечені. Побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Також пошкоджене підприємство. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 3 вересня повідомив у Telegram.

Через російську атаку загинув 51-річний чоловік. Постраждали шестеро осіб. До лікарні доправили 37-річного чоловіка, а інші лікуватимуться вдома.

Також загарбники обстріляли Нікопольський район із РСЗВ «Град», важкої артилерії та дронів-камікадзе. У Нікополі та Марганецькій громаді пошкоджена інфраструктура.

А сьогодні вранці ворог знову бив по Нікополю. У райцентрі пошкоджена адмінбудівля.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Жертвами ворожого обстрілу стали двоє осіб, серед загиблих — восьмирічний хлопчик. Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка, яку госпіталізували. Дитина перебуває у реанімації.