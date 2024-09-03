Силы ПВО ночью сбили 27 российских ударных БпЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n198916-iskandery-i-shahedy-zapuskal-vrag-po-ukraine-kak-otrabotala-pvo.html

Ракурс

Масовану атаку безпілотників відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 3 вересня ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської області. Крім того, противник запускав 35 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з Курської області та окупованого Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряний бій тривав у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Вдалося збити 27 «Шахедів». Ще шість ворожих дронів були локаційно втрачені, а інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Крім того, два російські БпЛА полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

Нагадаємо, 2 вересня російські загарбники вдарили по Києву зенітною ракетою типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі «поверхня-поверхня». Ця ворожа ціль була успішно знищена засобами української протиповітряної оборони.