Рашисти використали для удару по Києву ракету 48Н6ДМ, фото: Defense Express

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Російські загарбники під час комбінованої ракетної атаки сьогодні, 2 вересня, вранці для атаки по Києву застосували, зокрема, зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі «поверхня-поверхня».

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Ракета була успішно знищена засобами української протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела, публікуючи фото уламків збитої ракети.

У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування «поверхня-поверхня» мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям, — наголошує видання.

Зазначається, що зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кг, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює вражаючий ефект при влучанні по об'єктах цивільної інфраструктури.

У ранковому звіті Командування Повітряних сил ЗСУ повідомлялося, що під час сьогоднішньої комбінованої атаки рашисти застосували, зокрема, чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 та одну ракету невстановленого типу із Бєлгородської області рф.