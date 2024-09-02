Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты использовали для удара по Киеву ракету 48Н6ДМ, фото: Defense Express

Во время удара по Киеву силы ПВО сбили российскую ракету от комплекса С-400 — СМИ (ФОТО)

2 сен 2024, 22:40
999

Російські загарбники під час комбінованої ракетної атаки сьогодні, 2 вересня, вранці для атаки по Києву застосували, зокрема, зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі «поверхня-поверхня».


.

Ракета була успішно знищена засобами української протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела, публікуючи фото уламків збитої ракети.

Уламок збитої ракети 48Н6ДМ, фото: Defense Express

У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування «поверхня-поверхня» мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям, — наголошує видання.

Зазначається, що зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кг, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює вражаючий ефект при влучанні по об'єктах цивільної інфраструктури.

Процес виробництва ракет до рашистських ЗРК С-400, фото: Defense Express

У ранковому звіті Командування Повітряних сил ЗСУ повідомлялося, що під час сьогоднішньої комбінованої атаки рашисти застосували, зокрема, чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 та одну ракету невстановленого типу із Бєлгородської області рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров