Бойцы НГУ сожгли вражеский БТР-82А на Покровском направлении. Фото:

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Російський бронетранспортер спопелили українські оборонці на одній з ділянок фронту.

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Ворожий БТР-82А намагався штурмувати позиції гвардійців на Покровському напрямку, однак був вщент знищений. Професійно відпрацювали бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг». Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив у Telegram.

Гвардійці поінформували, що упродовж минулого тижня вони знищили на Покровському напрямку майже 20 одиниць ворожої техніки. Здебільшого росіяни кидали на штурм лише піхоту, але деякі атаки були підкріплені бронетехнікою чи автомобілями.

Як відомо, БТР-82А — це бронетранспортер, який є вдосконаленою версією БТР-80. Він особливий тим, що має посилене бронювання та нові системи озброєння. Бойова машина оснащена автоматичним 30-мм гранатометом 2А72 і спареним 7,62-мм кулеметом ПКТ, що забезпечує підвищену вогневу міць порівняно з попередніми моделями.

Цей бронетранспортер має модернізовану систему управління вогнем і сучасні засоби зв’язку, що покращує його тактичні можливості. БТР-82А призначена для використання у складі механізованих підрозділів та може діяти як у міських умовах, так і на бездоріжжі.

Нагадаємо, військовослужбовці батальйону «Гроза», який входить до складу Першої бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій», показали кадри бойової роботи в Серебрянському лісі в Луганській області. Захисники били окупантів з гранатометів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок.