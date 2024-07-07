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Ракурс
Запеклі бойові дії в Серебрянському лісі показала НГУ. Фото: Нацгвардія

Гвардійці показали бій від першої особи в Серебрянському лісі (ВІДЕО)

7 лип 2024, 12:50
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Серебрянський ліс у Луганській області залишається однією з ділянок, де тривають найзапекліші бої.


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Військовослужбовці батальйону «Гроза», який входить до складу Першої бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій», показали кадри бойової роботи. Показано, як захисники б’ють з гранатометів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок. Про це Національна гвардія України 7 липня повідомила у Telegram.

Як відомо, протяжність Серебрянського лісу, судячи з інформації з відкритих джерел, становить 10,1 га. Там ЗСУ тримає оборону, а бої тривають з літа 2022 року.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що минулої доби на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше загарбники атакують на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення «Буревій» Національної гвардії провели наступальні дії у Серебрянському лісництві у Луганській області. Захисники просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.

Джерело: Ракурс


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