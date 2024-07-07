Поліція затримала підозрюваного. Фото: патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n197060-cholovik-nakynuvsya-z-nojem-na-kompaniu-ludey-u-chernigovi-ie-poranenyy.html

Ракурс

У Чернігові чоловік накинувся з ножем на групу людей.

.

Інцидент трапився вночі 7 липня на проспекті Перемоги. Компанія людей, повертаючись додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем. Зловмисник поранив одного з них, а потім втік. Про це патрульна поліція Чернігівської області повідомила у Telegram.

Медики, які прибули на місце події, госпіталізували потерпілого.

Патрульні обстежили прилеглу територію й виявили чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору. Під час перевірки в кишені його шорт знайшли ніж, ймовірно, зі слідами крові. Чоловіка одразу затримали.

Нагадаємо, у передмісті Хмельницького Книжківцях 40-річний чоловік напав з ножем на військовослужбовця Хмельницького районного ТЦК та СП, який входив до групи оповіщення. Воєнкома він поранив у плече.