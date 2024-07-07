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Ракурс
Полиция задержала подозреваемого. Фото: патрульная полиция

Мужчина набросился с ножом на компанию людей в Чернигове, есть раненый

7 июл 2024, 12:19
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У Чернігові чоловік накинувся з ножем на групу людей.


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Інцидент трапився вночі 7 липня на проспекті Перемоги. Компанія людей, повертаючись додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем. Зловмисник поранив одного з них, а потім втік. Про це патрульна поліція Чернігівської області повідомила у Telegram.

Медики, які прибули на місце події, госпіталізували потерпілого.

Патрульні обстежили прилеглу територію й виявили чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору. Під час перевірки в кишені його шорт знайшли ніж, ймовірно, зі слідами крові. Чоловіка одразу затримали.

Поліція затримала підозрюваного. Фото: патрульна поліція

Поліція затримала підозрюваного. Фото: патрульна поліція

Нагадаємо, у передмісті Хмельницького Книжківцях 40-річний чоловік напав з ножем на військовослужбовця Хмельницького районного ТЦК та СП, який входив до групи оповіщення. Воєнкома він поранив у плече.

Источник: Ракурс


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