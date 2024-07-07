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Полиция задержала подозреваемого. Фото: патрульная полиция
Мужчина набросился с ножом на компанию людей в Чернигове, есть раненыйhttps://racurs.ua/n197060-mujchina-nabrosilsya-s-nojom-na-kompaniu-ludey-v-chernigove-est-ranenyy.htmlРакурс
У Чернігові чоловік накинувся з ножем на групу людей.
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Інцидент трапився вночі 7 липня на проспекті Перемоги. Компанія людей, повертаючись додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем. Зловмисник поранив одного з них, а потім втік. Про це патрульна поліція Чернігівської області повідомила у Telegram.
Медики, які прибули на місце події, госпіталізували потерпілого.
Патрульні обстежили прилеглу територію й виявили чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору. Під час перевірки в кишені його шорт знайшли ніж, ймовірно, зі слідами крові. Чоловіка одразу затримали.
Нагадаємо, у передмісті Хмельницького Книжківцях 40-річний чоловік напав з ножем на військовослужбовця Хмельницького районного ТЦК та СП, який входив до групи оповіщення. Воєнкома він поранив у плече.
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