Ожесточенные боевые действия в Серебрянском лесу показала НГУ. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n197061-gvardeycy-pokazali-boy-ot-pervogo-lica-v-serebryanskom-lesu-video.html

Ракурс

Серебрянський ліс у Луганській області залишається однією з ділянок, де тривають найзапекліші бої.

.

Військовослужбовці батальйону «Гроза», який входить до складу Першої бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій», показали кадри бойової роботи. Показано, як захисники б’ють з гранатометів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок. Про це Національна гвардія України 7 липня повідомила у Telegram.

Як відомо, протяжність Серебрянського лісу, судячи з інформації з відкритих джерел, становить 10,1 га. Там ЗСУ тримає оборону, а бої тривають з літа 2022 року.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що минулої доби на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Найбільше загарбники атакують на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення «Буревій» Національної гвардії провели наступальні дії у Серебрянському лісництві у Луганській області. Захисники просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку.