Рада поддержала увеличение расходов бюджета на 500 млрд грн. Фото:

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Ракурс

Верховна Рада підтримала збільшення видатків на 500 млрд грн.

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У вівторок, 3 вересня, парламент у першому читанні голосами 301 нардепа підтримав доопрацьований проект уряду № 11417 про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн. Про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

У пояснювальній записці вказувалося, що проектом пропонувалося скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

На думку ініціаторів, це дозволить збільшити граничний обсяг дефіциту держбюджету на 2,8% та граничний обсяг держборгу на 220 млрд грн.

Железняк додав, що терміни підготовки до другого читання скорочені удвічі. Тобто закон повинні ухвалити протягом вересня, а набуде він чинності з 1 жовтня.

Також сьогодні парламент не ухвалив оновлений законопроект про підвищення податків № 11416-д. Не вистачило двох голосів. Перед цим його підтримав комітет ВРУ з питань фінансів.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у держбюджеті 2025 року на цивільні потреби бракує майже 15 млрд дол. В уряді заявили, що ці гроші потрібно буде шукати або у внутрішніх джерелах, або допрацьовувати угоди з партнерами, або в конфіскованих з російських активів 50 млрд дол.