Независимые члены наблюдательного совета «Укрэнерго» ушли в отставку после увольнения Кудрицкого

https://racurs.ua/n198930-nezavisimye-chleny-nabludatelnogo-soveta-ukrenergo-ushli-v-otstavku-posle-uvolneniya-kudrickogo.html

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Незалежні члени Наглядової ради НЕК «Укренерго» (голова Данієль Доббені та член Педер Андреасен) оголосили про свою відставку на знак протесту проти звільнення голови правління НЕК Володимира Кудрицького, яке, на їхню думку, є «політично вмотивованим».

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За результатами представленого звіту, «для нього не має жодних обґрунтованих підстав», вважають вони.

Доббені та Андреасен заявили про професійність Кудрицького, особливо після 24.02.22 та під час масованих ракетних нападів росіян на об'єкти компанії, наводять «свідчення прозорих закупівельних процесів у компанії та її бездоганної репутації серед міжнародних стейкхолдерів».

З перших днів нашої роботи в Наглядовій Раді «Укренерго» ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви" та був «тиск на співробітників з боку правоохоронних органів, — констатують при цьому іноземці.

Доббені та Андреасон вказали, що прийшли в Наглядову Раду Компанії в грудні 2021 року як експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E, аби допомогти «Укренерго» компанії від'єднатися від енергосистем росії та білорусі та інтегруватись з європейською мережею, однак майже відразу відчули тис з боку влади України.

Вони підкреслили, що сьогодні корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕCD є під сумнівом, тому вони не бачать можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій Раді «Укренерго».

За звільнення Володимира Кудрицького з посади голови «Укренерго» проголосували троє членів наглядової від держави — Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний — Роман Піонковський.

Ще двоє незалежних членів проголосували проти, додає «Суспільне» з посиланням на обізнане джерело.

За його даними, останній робочий день Кудрицького — 4 вересня.

Тим часом джерело в дипломатичних колах повідомило «Суспільному», що напередодні міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом.

Такий лист скерували премʼєр-міністру Шмигалю, голові ОПУ Єрмаку, а також міністерці економіки, міністру фінансів та енергетики.

Ключове рішення про відставку, за повідомленням українських ЗМІ ухвалили на Ставці 30 серпня.